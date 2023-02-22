Общественный транспорт Петербурга изменит график на время праздничных выходных

График работы общественного транспорта Санкт-Петербурга изменится в праздники. Подробности рассказали в пресс-службе городского комтранса.

В предстоящие длинные выходные с 23 по 26 февраля автобусы, троллейбусы и трамваи будут работать по графику воскресенья. Курсирование пригородных поездов с 23 по 25 февраля будет производиться по графику субботы, а 26 февраля –– по актуальному для воскресенья

Ранее «Ъ-СПб» писал, что один из вестибюлей «Технологического института 1» в Петербурге закроют на 23 февраля и 8 марта. Для пассажиров он будет недоступен не только на сам День защитника Отечества, но и на последующие 24, 25, 26 февраля.

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