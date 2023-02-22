В Переславле возбуждено уголовное дело из-за понижения уровня воды Плещеева озера

В Переславле возбуждено уголовное дело из-за снижения уровня воды в Плещеевом озере, биоресурсам особо охраняемой природной территории нанесен ущерб в 12 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба прокуратуры Ярославской области Фото: Пресс-служба прокуратуры Ярославской области

Прокуратура провела проверку шлюзов на реке в районе села Купанское и выявила, что затворы шлюза были подняты. Это привело к неконтролируемому сбросу воды и понижению уровня воды в Плещеевом озере.

«По заключению Института биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина Российской академии наук, ущерб водным биологическим ресурсам Плещеева озера, являющегося особо охраняемой природной территорией федерального значения, составил более 12 млн руб.», — отметили в прокуратуре.

По материалам проверки прокуратуры было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов». Лица, поднявшие затворы шлюзов, не установлены. Известно лишь, что это могло случиться в июне-ноябре 2022 года.

Отдельное представление прокуратура внесла руководству МКУ «Центр развития города Переславля-Залесского», в ведении которого находится безопасность шлюзов. В отношении директора составлен протокол об административном правонарушении.

Алла Чижова