В Туймазах вынесли приговор директору базы, в которой пострадала женщина

Туймазинский межрайонный суд вынес приговор директору базы отдыха «Отдыхаево» на Кандрыкуле, 39-летней Екатерине Огневой.

Она признана виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Суд назначил ей наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на три года, со штрафом 100 тыс. руб. и взыскал компенсация морального вреда 5,5 млн руб. в пользу родственников погибшей.

Обвиняемая сдавала дома отдыха в аренду и оказывала услуги катания на канатной дороге.

В нарушение требований на самодельном аттракционе не было информации о запрете пользования. Также не были проведены испытания оборудования, в том числе качество торможения, оценка максимальной скорости.

В результате в декабре 2020 года одна гостья, спускаясь по канатной дороге, упала с высоты на землю, от чего в последствии скончалась.

Обвиняемая не признала вину.

Майя Иванова

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