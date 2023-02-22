ГАТИ рассказала об ограничениях на дорогах Петербурга с 25 февраля

25 февраля по двум адресам в двух районах Санкт-Петербурга вводятся ограничения на движение транспорта в связи с дорожными работами. Расписание ограничений публикует пресс-служба Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Так, в Калининском районе по 25 марта ограничивается движение по перекрестку улицы Руставели с проспектом Просвещения. В Московском районе по 2 апреля будет недоступна для проезда нечетная сторона Сызранской улицы на участке от Благодатной улицы до улицы Решетникова.

В Московском районе с 25 февраля по 2 апреля в связи с производством работ по строительству инженерных сетей ограничивается движение транспорта по нечетной стороне Сызранской улицы от Благодатной улицы до улицы Решетникова.

ГАТИ рекомендует планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений и просит обращать внимание на указатели и инфощиты со схемами объезда.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте