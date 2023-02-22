В Ульяновске в день матча «Волга» – «Зенит» усилят работу общественного транспорта

В субботу, 25 февраля, в Ульяновске в день матча Кубка России по футболу «Волга» – «Зенит» усилят работу общественного транспорта. По данным городской администрации, транспорт будет курсировать в режиме буднего дня.

После окончании игры для удобства жителей и гостей Ульяновска будут организованы дополнительные автобусные и трамвайные маршруты. От остановки «Дом Гончарова» пустят трамваи в сторону Засвияжья, Киндяковки и северной части города.

Матч Кубка России между командами «Волга» (Ульяновск) и «Зенит» (Санкт-Петербург) пройдет 25 февраля на стадионе «Труд» в Ульяновске. Ульяновская «Волга» является одной из четырех команд Футбольной национальной лиги, продолжающей борьбу в Кубке России сезона 2022/2023.

Андрей Сазонов