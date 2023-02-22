В Ростове в преддверии Дня защитника Отечества почтили память военных контрразведчиков

Торжественная церемония возложения цветов к мемориалу, посвященному погибшим на Дону сотрудникам особых отделов НКВД СССР, прошла в Ростове 22 февраля, сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

В мероприятии принял участие заместитель губернатора региона Вадим Артемов, жители города, сотрудники администрации и гости Ростова.

«К сожалению, учитывая специфику работы контрразведчиков, об их подвигах мы узнаем только сейчас, что давало возможность недружественно настроенным силам пытаться фальсифицировать историю. Попытки эти продолжаются и сегодня», — прокомментировал Вадим Артемов.

Замгубернатора также подчеркнул, что в условиях попыток пересмотра итогов Великой отечественной Войны крайне важно сохранять историческую память о цене Победы.

Памятник погибшим в Ростовской области служащим НКВД был установлен в региональном центре в прошлом году. По информации властей, в боях за Ростов в годы Великой Отечественной Войны героически погибли 74 «особиста». В том числе, упоминаются оперуполномоченный ОО НКВД 339-й стрелковой дивизии лейтенант Григорий Бабаев, оперуполномоченный ОО НКВД 159-й отдельной стрелковой бригады лейтенант госбезопасности Константин Бельцов.

Анастасия Назарова