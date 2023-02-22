КТК приостановил прием нефти с казахстанского месторождения из-за шторма в Новороссийске

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) приостановил приемку нефти из-за шторма в Новороссийске и последовавшего затоваривания. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на пресс-службу компании.

В настоящее время прекращена прокачка нефти в резервуары новороссийского морского терминала. Отгрузку сырья на Морском терминале КТК из-за шторма приостановили еще 19 февраля.

«Прием нефти от грузоотправителей осуществляется в свободные емкости на линейной части нефтепровода и в РП. Грузоотправители уведомлены о сложившейся обстановке»,— говорится в сообщении компании.

В компании уточнили, что резервуарный парк в Новороссийске практически заполнен (объем РП 1 млн тонн нефти). По данным ТАСС, прием нефти на станциях «Атырау» и «Комсомольская» в Казахстане работает в пониженном режиме. При этом, как отметил глава министерства энергетики республики Болат Акчулаков, Казахстан не прекращал добычу из-за временного прекращения отгрузки.

Анастасия Донскова

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