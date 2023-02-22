Во Франции введут меры экономии воды из-за рекордной засухи

Сегодня, 22 февраля, министр экологии Франции Кристоф Бешю заявил изданию franceinfo, что в следующий понедельник в некоторых регионах Франции могут быть введены ограничения на потребление воды. Среди мер — запрет использовать питьевую воду для мытья наружных стен домов, мытья автомобилей и для наполнения бассейнов, а также сокращение объемов воды, используемой для орошения и т. д.

Это связано с близкой к рекордной для зимы засухой — по данным французской метеорологической службы Meteo France, количество осадков с 21 января составляет менее 1 мм в день.

Метеорологи отмечают, что к среде существенных дождей в стране не было в течение 32 дней, это самый долгий подобный период с начала записей в 1959 году. Предыдущий рекорд 1989 года составлял 22 дня.

Все это может сказаться на урожайности текущего года, ведь именно зимой за счет дождей обычно пополняются запасы грунтовых вод.

Некоторые другие европейские страны тоже столкнулись с засухой. Так, в Испании уровень воды в водохранилищах оценивается в 50,7% при среднем за последние десять лет показателе 60,8%. В Венеции из-за низкого уровня осадков почти пересохли многие каналы, так что по ним невозможно передвигаться на гондолах, вапоретто и другом водном транспорте.

Яна Рождественская