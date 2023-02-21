Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Каналы Венеции почти пересохли из-за недостатка осадков

В Венеции, которая обычно больше страдает от наводнений, практически полностью пересохли многие каналы, из-за чего по ним не могут пройти не только гондолы и вапоретто, но и водный транспорт скорой помощи, сообщает The Independent. Негативно эта ситуация сказывается и на проходящем в эти дни в Венеции ежегодном карнавале, который обычно привлекает в город до 100 тыс. туристов.

Водный транспорт способен ходить по каналам города, если уровень воды опускается не более чем на 60 см ниже среднего уровня. Однако в последние дни вода упала на 65 см ниже него.

По словам экспертов, за падением уровня воды в каналах стоят несколько факторов, включая длительный период высокого давления, полнолуние, недостаток осадков и т. д. Так, нынешняя зима в Альпах, откуда берет начало главная река Италии По, была малоснежной, выпало менее половины обычного объема осадков. По оценкам экологической организации Legambiente, в реке По сейчас лишь треть того объема воды, который обычен для данного периода года. Пострадало и озеро Гарда на севере страны, где уровень воды сейчас рекордно низкий, а до маленького острова Сан-Бьяджо вообще можно дойти пешком.

Кроме того, в последние две недели в Западной Европе, включая Италию, держатся температуры воздуха, характерные скорее для поздней весны. Учитывая все это, ученые прогнозируют повторение прошлогодней засухи в июле, из-за которой в ряде сельскохозяйственных районов Италии, расположенных вдоль берегов По, вводился режим чрезвычайной ситуации. Ту засуху назвали самой серьезной за последние 70 лет.

Алена Миклашевская

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...