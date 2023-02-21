Каналы Венеции почти пересохли из-за недостатка осадков

В Венеции, которая обычно больше страдает от наводнений, практически полностью пересохли многие каналы, из-за чего по ним не могут пройти не только гондолы и вапоретто, но и водный транспорт скорой помощи, сообщает The Independent. Негативно эта ситуация сказывается и на проходящем в эти дни в Венеции ежегодном карнавале, который обычно привлекает в город до 100 тыс. туристов.

Водный транспорт способен ходить по каналам города, если уровень воды опускается не более чем на 60 см ниже среднего уровня. Однако в последние дни вода упала на 65 см ниже него.

По словам экспертов, за падением уровня воды в каналах стоят несколько факторов, включая длительный период высокого давления, полнолуние, недостаток осадков и т. д. Так, нынешняя зима в Альпах, откуда берет начало главная река Италии По, была малоснежной, выпало менее половины обычного объема осадков. По оценкам экологической организации Legambiente, в реке По сейчас лишь треть того объема воды, который обычен для данного периода года. Пострадало и озеро Гарда на севере страны, где уровень воды сейчас рекордно низкий, а до маленького острова Сан-Бьяджо вообще можно дойти пешком.

Кроме того, в последние две недели в Западной Европе, включая Италию, держатся температуры воздуха, характерные скорее для поздней весны. Учитывая все это, ученые прогнозируют повторение прошлогодней засухи в июле, из-за которой в ряде сельскохозяйственных районов Италии, расположенных вдоль берегов По, вводился режим чрезвычайной ситуации. Ту засуху назвали самой серьезной за последние 70 лет.

Алена Миклашевская