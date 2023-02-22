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Коммерсантъ FM
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Северная Корея призвала граждан не поддаваться на попытки империалистов оказать помощь продовольствием

Центральный печатный орган Трудовой партии Кореи — газета «Нодон синмун» публикует сегодня редакционную статью, в которой раскрываются преимущества экономической независимости для строительства нации. В статье осуждается ситуация, когда страны опираются на капиталы и производство других государств, поскольку в таком случае, сообщает газета, они могут развалиться в любой момент.

Как отмечает агентство Reuters, появлению этой статьи предшествовала публикация южнокорейского агентства Yonhap о том, что дефицит продуктов питания в Северной Корее, по-видимому, усугубляется. Источники агентства сообщили, что за последние два года в тюрьмах Северной Кореи от голода и болезней умерли около 700 заключенных. А в южнокорейском Министерстве объединения отметили, что в некоторых провинциях Северной Кореи в последнее время участились случаи голодной смерти. По данным министерства, урожай зерновых в Северной Корее в прошлом году упал на 3,8%, до 4,5 млн тонн. Кроме того, из-за пандемии Северная Корея резко сократила объем торговли со своим главным внешним поставщиком продовольствия — Китаем, а также не получала помощь от международных организаций.

Та же редакционная статья «Нодон синмун» содержит разъяснение о том, что неправильно принимать помощь империалистов в период трудностей. «Империалисты размахивают плакатами "Помощь" и "Сотрудничество" и поднимают шум, будто страны, переживающие экономические трудности, сами не могут без их помощи справиться с кризисом»,— пишет газета,

Как сказано в статье, все это делается «империалистами» для того, чтобы сделать страну источником сырья и рынком сбыта. А на самом деле «помощь империалистов — это чистой воды грабеж и порабощение: дадут что-то одно, а заберут в десять или в сто раз больше. И вообще, это такой инструмент для реализации стратегии мирового господства», объясняет северокорейское издание, подчеркивая, что нельзя пытаться поддерживать свою экономику, принимая и съедая эту «отравленную конфету» империалистов.

По данным доклада ООН о продовольственной безопасности в мире, 10,7 млн жителей Северной Кореи страдают от голода.

Алена Миклашевская

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