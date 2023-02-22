Суд признал незаконным отказ пермской администрации в согласовании митинга памяти Бориса Немцова

Ленинский районный суд Перми удовлетворил заявление председателя реготделения партии народной свободы (ПАРНАС) Михаила Касимова об оспаривании действий пермской администрации. По информации на сайте суда, соответствующее решение было вынесено сегодня. Как сообщает Properm.ru со ссылкой на самого господина Касимова, он добивался признания незаконным отказа мэрии согласовать митинг памяти российского политика Бориса Немцова. В соответствии с решением суда администрация Перми должна вновь рассмотреть заявление на согласование митинга и дать свой ответ сегодня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Активисты ПАРНАС и Организации гражданских активистов (ОГрА) собирались провести митинг памяти Бориса Немцова 26 февраля на Егошихинском кладбище у памятника жертвам политических репрессий. Они направили в мэрию соответствующее уведомление, однако получили отказ. В пермской администрации сообщили, что в заявленном месте организация митинга невозможна «в связи с проведением работ по сносу и ликвидации аварийных деревьев, работ по санитарной прочистке зеленых насаждений», а альтернативных свободных мест, подходящих для этих целей, в указанную активистами дату в городе нет. Активисты заявили, что намерены оспорить отказ в суде.

Борис Немцов являлся сопредседателем ПАРНАС. Был застрелен на Большом Москворецком мосту в Москве в ночь с 27 на 28 февраля 2015 года.