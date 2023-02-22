Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, что влияет на разницу в стоимости апартаментов и квартир.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В сегменте премиальных квартир и апартаментов в реализации представлено более 320 тыс. кв. м. Экспозиция выросла более чем на 80% как по количеству метров, так и по количеству лотов. На долю квартир пришлось около 70%, посчитали эксперты компании «Бон Тон». Остальные лоты — апартаменты, обладающие статусом нежилых помещений. Хотя по своим характеристикам зачастую они не только не уступают, но и превосходят жилые форматы.

За год средняя стоимость квадратного метра в сегменте в среднем выросла более чем на 10%. При этом апартаменты на 10% дороже квартир. Так, средняя цена «квадрата» в квартирах — около 755 тыс. руб., за год он стал дороже на 15%. В апартаментах средняя стоимость превышает 860 тыс. руб. за метр. В этом секторе недвижимость выросла в цене на 7% по сравнению с показателями прошлого года.

Одними из основных факторов, влияющих на разницу в стоимости, оказываются стадия строительной готовности, наличие отделки и локация, полагают брокеры. Так, большая часть предложения апартаментов находится на финальной стадии строительства. В квартирах же, наоборот, приходится на нулевой цикл.

Большая часть экспозиции апартаментов премиального сегмента представлена в трех столичных округах — Центральном, Северном и Западном. В этих же локациях сконцентрирована и основная доля квартир премиум-класса. И если сравнить по округам среднюю стоимость квадратного метра апартаментов и квартир, то разница может достигать 12% в пользу первых.