В Краснодаре задержан мужчина, похитивший с электрошокером 50 ювелирных изделий

Сотрудники полиции в Краснодаре заключили под стражу 39-летнего мужчину, похитившего 50 ювелирных изделий. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу Краснодару.

Злоумышленник напал на хозяйку дома, связал ее, угрожая пневматическим пистолетом и электрошокером, потребовал выдать ключ от сейфа. Похитив деньги, телефон и около 50 ювелирных изделий, мужчина скрылся. Ущерб составил около 5 млн руб.

«При обыске по месту проживания сотрудники полиции обнаружили и изъяли похищенное, а также орудия преступления»,— рассказали в ведомстве.

Тат Гаспарян

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