Искусственный интеллект будет фиксировать нарушения на нижегородских дорогах

Нижегородская IT-компания «Фрактал» разрабатывает программно-аппаратный комплекс «Аргентум», который с помощью искусственного интеллекта будет фиксировать нарушения правил дорожного движения на дорогах региона. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

На создание комплекса «Фрактал» получил 16,2 млн руб. гранта от правительства Нижегородской области. На эти средства компания закупила оборудование для обучения нейросетей и метрологических испытаний прибора. Ожидается, что программный комплекс разработают до конца 2023 года.

«Наш комплекс будет непредвзятым судьей в части выявления правонарушений. Погрешность составляет всего 1 км/ч в диапазоне до 350 км/ч»,– рассказал генеральный директор ООО «Фрактал» Виталий Трушанин.

В 2022 году Нижегородская область стала первым регионом России, где реализована грантовая поддержка IT-проектов. На конкурс были заявлены проекты с общим бюджетом свыше 400 млн руб., грантополучателями стали 12 компаний.

Елена Ковалева