В Башкирии задержали «рыбаков-любителей», подозреваемых в сбыте крупной партии наркотиков

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Башкирии при поддержке отряда специального назначения «Гром» на трассе в Иглинском районе задержали троих жителей Свердловской области, подозреваемых в незаконном сбыте крупных партий наркотиков. У них изъято более 32 кг наркотических средств. Об этом сообщили в пресс-службе управления.

По данным «Ъ-Уфа», это 46-летний Евгений Шатыло и его 26-летний сын Евгений Шатыло, а также друг семьи 43-летний Александр Перевозчиков. Все трое — из Нижнего Тагила.

По предварительным данным, курьеры-закладчики распространяли наркотики по всей России, выдавая себя за рыболовов-любителей, якобы путешествующих в поисках хорошей зимней рыбалки. Они всегда возили с собой удочки, снасти и свежую рыбу.

В багажнике на крыше их автомобиля обнаружено более 24 кг наркотиков: марихуана, мефедрон, гашиш и кокаин. В ходе работы с задержанными было найдено еще три тайника, из которых изъято более 8 кг наркотиков, оставленные в Иглинском и Чекмагушевском районах Башкирии.

Подозреваемые заключены под стражу. Главное следственное управление МВД по Башкирии возбудило в отношении них уголовное дело по признакам покушения на сбыт наркотиков в крупном размере (ч.3 ст.30) и незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств в особо крупном размере (п. г ч.5 ст.228.1 УК РФ).

Майя Иванова

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