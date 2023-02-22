Глава МЧС России поручил защитить Сочи от всех сезонных рисков

Глава МЧС России Александр Куренков на совещании в Сочи поручил защитить город от всех видов сезонных рисков. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Наша с вами задача — реализовать эффективные меры по защите людей, населенных пунктов и объектов экономики от всех видов сезонных рисков»,— поручил Александр Куренков.

Он отметил, что Краснодарский край, и особенно его черноморское побережье, являются важнейшим туристическим кластером в стране. При этом за счет развития горных кластеров наплыв туристов происходит и в зимнее время.

Во время поездки глава МЧС и губернатор Кубани проверили ход аварийно-восстановительных работ в горах Сочи, где 20 февраля сошла лавина. По словам Александра Куренкова, никаких опасностей для туристов нет, а все службы справляются с задачами в оперативном режиме.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram