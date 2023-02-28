Изменения подкрепили печатью

В Удмуртии оборот типографий по итогам 2022 года вырос на 92,6% по сравнению с 2021 годом — увеличились объемы производства ярлыков и этикеток, картонных ящиков и коробок, а также печатания газет. Участники рынка подтверждают, что прошедший год выдался удачным. При этом было множество трудностей — резкий скачок цен весной 2022 года, проблемы с логистикой и доступностью расходных материалов. Некоторые эксперты ожидают, что 2023 год будет не менее удачным для отрасли, однако другие стараются не строить долгосрочных планов.
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
По итогам 2022 года оборот типографий составил 1,25 млрд руб. что на 96,2% больше, чем за 2021 год, сообщает Удмуртстат. Вместе с тем, оборот производителей бумаги и бумажных изделий составил в прошлом году 5,13 млрд руб., что на 5,7% ниже 2021 года. Всего за прошедший год было отгружено бумаги и бумажных изделий на 4,8 млрд руб. Объемы производства ярлыков и этикеток увеличились на 49,6% по сравнению с 2021 годом, а изготовление картонных ящиков и коробок выросло на 31,8%. Также на 8,4% увеличилось и печатание газет.
Директор сети «Контур-Фото» Андрей Логинов подтвердил, что 2022 год для них закончился удачно. В компании ввели новые услуги и выполнили планы по продажам, также наблюдался рост заказов в сравнении с 2021 годом. Они отметили повышенный спрос на изготовление фотокниг, в том числе выпускных, журнальных изданий, сборников. Итоги прошлого года вышли благоприятными и для сети печатных салонов Vaston. Как рассказал руководитель компании Антон Синицын, несмотря на трудности, за прошедший год прирост выручки составил 30,5% по сравнению с 2021 годом. Также в среднем количество оказываемых услуг выросло на 10%.
«В целом результаты 2022 года лучше, чем ожидались. Санкционные последствия оказались менее значимыми, чем все боялись весной прошлого года. Никаких закрытий предприятий в нашей отрасли не произошло»,— рассказал директор Ижевского полиграфического комбината Алексей Харыбин.
При этом компании говорят, что начиная с марта 2022 года возникли сложности с поставкой бумаги, тонера для картриджей, чернил для принтера и прочих расходных материалов для оборудования. «Под угрозой приостановки оказались многие виды услуг: фото на документы, распечатка и ксерокопия документов, печать фотографий, а также производство сувенирной продукции»,— прокомментировал господин Синицын. Кроме того, как рассказал Андрей Логинов, сохраняются перебои с поставками расходников из Европы.
«Мы выбрали для своей работы оптимальные марки оборудования и расходников, которые нас устраивают и дают высокое качество уже готового продукта. Альтернатива есть всегда, но мы работаем на профессиональном оборудовании и снижать качество из-за проблем с поставками и логистикой не собираемся. Проблемы с поставками товаров нас тоже коснулись, так как на рынке мы не только оказываем печатные услуги в своих салонах, но и являемся поставщиком материалов»,— поделился господин Логинов.
Помимо дефицита сырья и скачков цен, было сложно выполнять долгосрочные контракты, не нарушая сроков, а колебания цен на сырье смягчали за счет уменьшения собственной прибыли, говорит Алексей Харыбин. «В середине 2022 года санкции, инфляция и скачки валютного курса поднимали цены на материалы, и вели к росту цен на продукцию. В конце года стабилизировалась логистика поставщиков, и появились новые производители взамен ушедших брендов. Значит, повышения цен, какого наблюдали в 2022 году, не будет»,— добавил господин Харыбин.
Вместе с тем, участники рынка отмечают, что справиться с трудностями им помогли наработанные за несколько лет репутация и хорошие отношения с поставщиками. Более того, есть надежды, что импортные материалы заменят отечественные производители. «Пока рано говорить о готовых альтернативах импорту, российские производители только “поднимают голову”, но обнадеживающие попытки производить в России уже есть»,— считает Алексей Харыбин. Антон Синицын рассказал, что сложности с оборудованием урегулированы, цены на закуп сырья стабилизировались. «Мы на рынке уже 27 лет, нас подобными проблемами не испугаешь»,— добавил Андрей Логинов.
Несмотря на то что повышение стоимости расходников привело к увеличению конечного ценника, в «Контур-Фото» прилагают все усилия по сдерживанию роста цен. В предстоящем году в компании ожидают стабилизацию экономической ситуации и надеются продолжать наращивать обороты.
В сети Vaston также оптимистичный взгляд на 2023 год. «Ожидаем рост объема продаж в корпоративном сегменте – нанесение логотипов на кружки, изготовление фирменных футболок и брендирование сувениров. Компания Vaston планирует увеличить свою долю рынка по портретам на фотографии до 200% за счет выхода на федеральный уровень»,— прокомментировал Антон Синицын.
Однако Алексей Харыбин считает, что реальный горизонт планирования несколько дней. «Это совсем не означает, что теперь можно сидеть, сложив руки, и не принимая решений. Наоборот, можем и делаем, постоянно ищем новые возможности, в которых есть шанс на развитие»,— поделился господин Харыбин. Он подчеркивает, что государство в лице госучреждений является заказчиком полиграфической продукции, создавая значительный интерес на продукцию. «Спрос со стороны государства — это лучшая поддержка для нас, производителей. Заказов много, рынок конкурентный, платят вовремя»,— заключил эксперт.