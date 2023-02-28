Изменения подкрепили печатью

В Удмуртии оборот типографий по итогам 2022 года вырос на 92,6% по сравнению с 2021 годом — увеличились объемы производства ярлыков и этикеток, картонных ящиков и коробок, а также печатания газет. Участники рынка подтверждают, что прошедший год выдался удачным. При этом было множество трудностей — резкий скачок цен весной 2022 года, проблемы с логистикой и доступностью расходных материалов. Некоторые эксперты ожидают, что 2023 год будет не менее удачным для отрасли, однако другие стараются не строить долгосрочных планов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По итогам 2022 года оборот типографий составил 1,25 млрд руб. что на 96,2% больше, чем за 2021 год, сообщает Удмуртстат. Вместе с тем, оборот производителей бумаги и бумажных изделий составил в прошлом году 5,13 млрд руб., что на 5,7% ниже 2021 года. Всего за прошедший год было отгружено бумаги и бумажных изделий на 4,8 млрд руб. Объемы производства ярлыков и этикеток увеличились на 49,6% по сравнению с 2021 годом, а изготовление картонных ящиков и коробок выросло на 31,8%. Также на 8,4% увеличилось и печатание газет.

Директор сети «Контур-Фото» Андрей Логинов подтвердил, что 2022 год для них закончился удачно. В компании ввели новые услуги и выполнили планы по продажам, также наблюдался рост заказов в сравнении с 2021 годом. Они отметили повышенный спрос на изготовление фотокниг, в том числе выпускных, журнальных изданий, сборников. Итоги прошлого года вышли благоприятными и для сети печатных салонов Vaston. Как рассказал руководитель компании Антон Синицын, несмотря на трудности, за прошедший год прирост выручки составил 30,5% по сравнению с 2021 годом. Также в среднем количество оказываемых услуг выросло на 10%.

«В целом результаты 2022 года лучше, чем ожидались. Санкционные последствия оказались менее значимыми, чем все боялись весной прошлого года. Никаких закрытий предприятий в нашей отрасли не произошло»,— рассказал директор Ижевского полиграфического комбината Алексей Харыбин.

При этом компании говорят, что начиная с марта 2022 года возникли сложности с поставкой бумаги, тонера для картриджей, чернил для принтера и прочих расходных материалов для оборудования. «Под угрозой приостановки оказались многие виды услуг: фото на документы, распечатка и ксерокопия документов, печать фотографий, а также производство сувенирной продукции»,— прокомментировал господин Синицын. Кроме того, как рассказал Андрей Логинов, сохраняются перебои с поставками расходников из Европы.

«Мы выбрали для своей работы оптимальные марки оборудования и расходников, которые нас устраивают и дают высокое качество уже готового продукта. Альтернатива есть всегда, но мы работаем на профессиональном оборудовании и снижать качество из-за проблем с поставками и логистикой не собираемся. Проблемы с поставками товаров нас тоже коснулись, так как на рынке мы не только оказываем печатные услуги в своих салонах, но и являемся поставщиком материалов»,— поделился господин Логинов.

Помимо дефицита сырья и скачков цен, было сложно выполнять долгосрочные контракты, не нарушая сроков, а колебания цен на сырье смягчали за счет уменьшения собственной прибыли, говорит Алексей Харыбин. «В середине 2022 года санкции, инфляция и скачки валютного курса поднимали цены на материалы, и вели к росту цен на продукцию. В конце года стабилизировалась логистика поставщиков, и появились новые производители взамен ушедших брендов. Значит, повышения цен, какого наблюдали в 2022 году, не будет»,— добавил господин Харыбин.

Вместе с тем, участники рынка отмечают, что справиться с трудностями им помогли наработанные за несколько лет репутация и хорошие отношения с поставщиками. Более того, есть надежды, что импортные материалы заменят отечественные производители. «Пока рано говорить о готовых альтернативах импорту, российские производители только “поднимают голову”, но обнадеживающие попытки производить в России уже есть»,— считает Алексей Харыбин. Антон Синицын рассказал, что сложности с оборудованием урегулированы, цены на закуп сырья стабилизировались. «Мы на рынке уже 27 лет, нас подобными проблемами не испугаешь»,— добавил Андрей Логинов.

Несмотря на то что повышение стоимости расходников привело к увеличению конечного ценника, в «Контур-Фото» прилагают все усилия по сдерживанию роста цен. В предстоящем году в компании ожидают стабилизацию экономической ситуации и надеются продолжать наращивать обороты.

В сети Vaston также оптимистичный взгляд на 2023 год. «Ожидаем рост объема продаж в корпоративном сегменте – нанесение логотипов на кружки, изготовление фирменных футболок и брендирование сувениров. Компания Vaston планирует увеличить свою долю рынка по портретам на фотографии до 200% за счет выхода на федеральный уровень»,— прокомментировал Антон Синицын.

Однако Алексей Харыбин считает, что реальный горизонт планирования несколько дней. «Это совсем не означает, что теперь можно сидеть, сложив руки, и не принимая решений. Наоборот, можем и делаем, постоянно ищем новые возможности, в которых есть шанс на развитие»,— поделился господин Харыбин. Он подчеркивает, что государство в лице госучреждений является заказчиком полиграфической продукции, создавая значительный интерес на продукцию. «Спрос со стороны государства — это лучшая поддержка для нас, производителей. Заказов много, рынок конкурентный, платят вовремя»,— заключил эксперт.

Татьяна Колегова