В Свердловской области за два дня выпало до 50% месячной нормы снега

За последние два дня, в период сильных снегопадов, в Свердловской области выпало от 25% до 50% месячной нормы осадков, заявила главного синоптика Свердловской области Галины Шепоренко. При этом снег в регионе будет идти до конца февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

В департаменте информационной политики Свердловской области сообщили, что за минувшие сутки выпало до 10 см снега. Ограничений движения на автодорогах не зафиксировано. На очистку дорог от осадков вышли почти 500 машин.

По данным уральского Гидрометцентра, в ночь на 23 февраля местами ожидается небольшой снег, а днем повсеместно небольшой снег, на юге до умеренного. Небольшие и умеренные снегопады прогнозируются до конца недели.

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