Минфин признал аукцион по ОФЗ несостоявшимся

Минфин России признал несостоявшимся аукцион по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26240 с погашением в июле 2036 года из-за отсутствия заявок по «приемлемым уровням цен». Об этом сообщила пресс-служба министерства.

В последний раз Минфин признавал аукцион по размещению нового госдолга несостоявшимся 21 сентября 2022 года. В тот день ведомство признало несостоявшимися сразу два аукциона по продаже ОФЗ: с купонным доходом выпуска 26240 на сумму 10 млрд руб. и выпуска 26237 на уровне 20 млрд руб.

Подробнее о размещении ОФЗ — в материале «Ъ» «Госзаем в одни руки».

Милена Костерева