В Челябинске полицейского подозревают в сокрытии нарушения правил оборота наркотиков

Старшего оперуполномоченного управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Челябинской области подозревают в сокрытии нарушения правил оборота наркотических средств. В отношении него возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, сообщают в региональном управлении СК России.

По версии следствия, в 2019 году сотрудник полиции, зная о нарушении индивидуальным предпринимателем правил оборота наркотиков, направила в суд информацию о том, что его ошибочно привлекли к ответственности. После этого письма в отношении гражданина прекратили административное дело по ч. 2 ст. 6.16 КоАП РФ.

Устанавливаются все обстоятельства преступления. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения подозреваемой.