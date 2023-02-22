В Кудрово со строящегося здания сорвалась люлька с рабочими, прокуратура организовала проверку

Прокуратура Ленинградской области организовала проверку соблюдения законодательства об охране труда в связи с гибелью рабочих на стройке в Кудрово. Накануне там с высоты сорвалась люлька с двумя строителями.

«В ходе проверки будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего, при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования»,— говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Подробности трагедии приводит «Фонтанка». По данным издания, инцидент произошел около 20:00. Охранник стройплощадки услышал скрежет и грохот, после обнаружил лежащий на земле фасадных подъемник. В результате погибли 20-летний гражданин Узбекистана и 18-летний уроженец Таджикистана.

Результаты проверки поставлены на контроль прокурора региона Сергея Жуковского.

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