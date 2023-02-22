Арбитражный суд признал банкротом мостостроительную компанию «Пилон»

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял решение признать банкротом ЗАО «Пилон» после рассмотрения отчета временного управляющего в рамках дела о несостоятельности. В отношении компании открыто конкурсное производство на полгода, управляющего выберут в марте, который в конце июля представит суду отчет, пишет «Деловой Петербург».

Банкротное дело в отношении «Пилона», крупнейшей мостостроительной компании на Северо-Западе, было возбуждено весной 2019 года по иску Федеральной налоговой службы. Претензии налоговиков составляли немногим более 100 млн руб. У компании в 2020 году появился новый владелец, акции Мевлуди Блиадзе выкупил Нодар Асоев. Он планировал вернуть «Пилону» статус одной из крупнейших строительных организаций Северо–Запада

Летом 2021 года Арбитражный суд Петербурга утвердил мировое соглашение между находившейся под наблюдением компаний и его кредиторами. Долг на тот момент составлял около 1,3 млрд руб. и более 160 млн руб. штрафных санкций. Возможность заключить мировое соглашение есть и в настоящее время, однако эксперты уверены, что компания будет ликвидирована по результатам конкурсного производства.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что обувной ритейлер из Петербурга признан банкротом из-за долга в миллиард рублей.

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