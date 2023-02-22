Экс-чиновник мэрии Туймазов приговорен к 12 годам колонии за крупную взятку

Туймазинский межрайонный суд вынес приговор 36-летнему бывшему начальнику отдела по молодежной политике местной администрации Альберту Хасанову. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии, экс-чиновник признан виновным в получении взятки должностным лицом в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

По материалам дела, в 2018-2020 годах Альберт Хасанов потребовал от предпринимателей заключить фиктивные контракты на закупку туристического оборудования и канцелярских товаров для нужд муниципалитета. Опасаясь его давления и разрыва деловых связей, бизнесмены были вынуждены принять предложения. Фактически товары не поставлялись, а деньги, поступившие в счет оплаты договоров, предприниматели возвращали на банковскую карту матери обвиняемого. Общая сумма взяток составила более 3 млн руб. По результатам проверки, проведенной межрайонной прокуратурой, чиновник уволен со службы по отрицательным основаниям.

Подсудимый не признал вину.

Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать должности на госслужбе, в органах местного самоуправления в должности, связанной с организационно-распорядительными или административно-хозяйственными полномочиями, на пять лет.

Майя Иванова

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