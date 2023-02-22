Бывшего замдиректора стадиона «Нижний Новгород» осудят за взятки

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу экс-замдиректора филиала госучреждения «Дирекция по проведению спортивных и зрелищных мероприятий "Стадион Нижний Новгород"». Ему инкриминировали получение взяток и отмывание денежных средств, сообщили в ведомстве.

По фабуле дела, в 2020 году тогдашний заместитель директора по безопасности потребовал взятку за контракт на комплексную уборку стадиона. Компании, выполнявшие заказы на спортивной арене, передали ему 11,2 млн руб. за общее покровительство.

Полученные деньги обвиняемый легализовал через покупку недвижимости, оформленной на членов его семьи, полагает следствие. В рамках уголовного дела арестовано имущество фигуранта на 2 млн руб. Уголовное дело направлено в Канавинский райсуд Нижнего Новгорода.

Владимир Зубарев