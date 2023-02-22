Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Роскомнадзор объяснил блокировку сайта «Редколлегии» распространением фейков о спецоперации

Роскомнадзор заблокировал сайт премии в поддержку независимой журналистики в России «Редколлегия» из-за недостоверной информации о спецоперации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

«На основании закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" доступ к сайту премии "Редколлегия" ограничен на постоянной основе из-за неоднократного размещения запрещенного контента»,— говорится в сообщении.

На то, что Роскомнадзор ограничил доступ к сайту «Редколлегии», ранее сегодня, 22 февраля, обратила внимание «Новая газета Европа». Премия «Редколлегия» была учреждена в 2016 году бизнесменом Борисом Зиминым (признан иностранным агентом) в области профессиональной журналистики.

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...