Роскомнадзор объяснил блокировку сайта «Редколлегии» распространением фейков о спецоперации

Роскомнадзор заблокировал сайт премии в поддержку независимой журналистики в России «Редколлегия» из-за недостоверной информации о спецоперации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

«На основании закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" доступ к сайту премии "Редколлегия" ограничен на постоянной основе из-за неоднократного размещения запрещенного контента»,— говорится в сообщении.

На то, что Роскомнадзор ограничил доступ к сайту «Редколлегии», ранее сегодня, 22 февраля, обратила внимание «Новая газета Европа». Премия «Редколлегия» была учреждена в 2016 году бизнесменом Борисом Зиминым (признан иностранным агентом) в области профессиональной журналистики.

Милена Костерева