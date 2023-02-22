На корректировку проекта реконструкции улицы имени Галле в Уфе направят до 4 млн рублей

Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы на конкурсе 14 марта выберет подрядчика корректировки проектной документации первой очереди реконструкции улицы имени города Галле на участке от улицы Комсомольской до проспекта Юлаева, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта определена в 4,35 млн руб., его профинансирует бюджет города.

Выполнить работу необходимо до 28 апреля. Подрядчик должен выполнить скорректировать три раздела проектной документации.

Сама реконструкция должна завершиться в 2024 году. Длина участка улицы Галле — 1 км, внутриквартального проезда — 550 м, съезда на магистральную улицу имени Дмитриева — 231,5 м, Большой Шелководной улицы — 170 м, транспортной развязки —1,4 км, путепровода на пересечении с проспектом имени Юлаева — 79,76 м.

Майя Иванова

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