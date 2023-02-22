Новый главный судебный пристав региона встретился с главой Пермской митрополии

В Пермском епархиальном управлении 21 февраля состоялись встречи по случаю дня рождения митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия. Как сообщает пресс-служба Пермской митрополии, поздравить митрополита пришли представители ведомственных структур и общественности региона, в том числе новый руководитель Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю Абдул Алаудинов. Также глава Пермской митрополии встретился с руководителем СУ СКР по Пермскому краю Денисом Головкиным, начальником Пермского суворовского военного училища генерал-майором Николаем Братухиным и гендиректором ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» Олегом Третьяковым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Пермской митрополии Фото: пресс-служба Пермской митрополии

Напомним, Абдул Алаудинов был назначен врио начальника ГУФССП по Пермскому краю с 9 января этого года. С 8 февраля, по данным Kartoteka.ru, он является полноценным руководителем ведомства. На этом посту господин Алаудинов сменил Сергея Неведомского, переведенного на аналогичный пост в Новосибирской области. До перевода в Пермь Абдул Алаудинов возглавлял службу приставов в Чеченской Республике.