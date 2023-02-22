После обстрела белгородского райцентра Шебекино загорелся ТЦ и тяжело ранен человек

В результате обстрела со стороны Украины райцентра Шебекино загорелся торговый центр, а осколочные ранения получил один человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Раненый мужчины уже доставлен в райбольницу, ему оказывается помощь, но состояние оценивается как крайне тяжелое, уточнил глава региона. К тушению пожара в ТЦ спасатели уже приступили, добавил он.

Ранее 22 февраля Вячеслав Гладков сообщал, что снаряды также попали по частному сектору: «В трех домах выбиты окна, посечены заборы и фасады».

UPD. 14:14. Еще один мужчина с контузией доставлен в райбольницу, уточнил губернатор. Состояние пострадавшего оценивается как средней степени тяжести.

О выросшей интенсивности обстрелов граничащих с Украиной регионов читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Артиллерия прошлась по селам».

Александр Прытков

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