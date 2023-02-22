Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Владимир Путин одобрил сделку по продаже челябинского завода «Метран»

Президент России Владимир Путин согласовал сделку по продаже челябинского завода «Метран», принадлежащего американской корпорации Emerson, местному руководству. Соответствующее распоряжение о специальном разрешении опубликовано на портале правовой информации.

Согласно документу, ООО «Метран Холдинг» разрешается приобрести 178 обыкновенных акций АО «Промышленная группа „Метран“» у Tranmet Holdings B.V. (входит в Emerson Electric Co.) и одну акцию предприятия у Tranmet Holdings Limited (также входит в Emerson Electric Co.). Кроме того, «Метран Холдинг» приобретет у Emerson Electric Nederland B. V. 100% уставного капитала ООО «Эмерсон», зарегистрированного в Москве и занимающегося вопросами сервиса и продаж.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Emerson Electric объявила о прекращении ведения бизнеса в РФ в мае 2022 года. В сентябре корпорация заключила соглашение о продаже российских активов — АО «ПГ “Метран”» и ООО «Эмерсон» — местному руководству. В промышленной группе сообщили, что сделка готовится с учетом указа президента РФ, запретившего сделки с иностранными долями для ряда российских компаний, в число которых включили и «Метран», без специального разрешения.

На челябинском заводе производят измерительное, метрологическое, аналитическое и регулирующее оборудование. В том числе датчики давления, температуры, расходомеры, теплосчетчики, клапаны и регуляторы. На предприятии работают около 900 человек.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...