Владимир Путин одобрил сделку по продаже челябинского завода «Метран»

Президент России Владимир Путин согласовал сделку по продаже челябинского завода «Метран», принадлежащего американской корпорации Emerson, местному руководству. Соответствующее распоряжение о специальном разрешении опубликовано на портале правовой информации.

Согласно документу, ООО «Метран Холдинг» разрешается приобрести 178 обыкновенных акций АО «Промышленная группа „Метран“» у Tranmet Holdings B.V. (входит в Emerson Electric Co.) и одну акцию предприятия у Tranmet Holdings Limited (также входит в Emerson Electric Co.). Кроме того, «Метран Холдинг» приобретет у Emerson Electric Nederland B. V. 100% уставного капитала ООО «Эмерсон», зарегистрированного в Москве и занимающегося вопросами сервиса и продаж.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Emerson Electric объявила о прекращении ведения бизнеса в РФ в мае 2022 года. В сентябре корпорация заключила соглашение о продаже российских активов — АО «ПГ “Метран”» и ООО «Эмерсон» — местному руководству. В промышленной группе сообщили, что сделка готовится с учетом указа президента РФ, запретившего сделки с иностранными долями для ряда российских компаний, в число которых включили и «Метран», без специального разрешения.

На челябинском заводе производят измерительное, метрологическое, аналитическое и регулирующее оборудование. В том числе датчики давления, температуры, расходомеры, теплосчетчики, клапаны и регуляторы. На предприятии работают около 900 человек.