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Налоговики разъяснят нижегородским предпринимателям особенности перехода на новую систему

В управление Федеральной налоговой службы по Нижегородской области поступили многочисленные обращения предпринимателей о трудностях перехода на новую систему единого налогового счета (ЕНС). Ведомство просит налогоплательщиков обращаться за помощью в контакт-центр ФНС по номеру 8-800-222-22-22 или на сайт службы.

Единый налоговый счет ввели в России с 1 января. Это новый способ учета начислений и платежей налогоплательщика. Платежи в бюджет перечисляются на единый счет в казначействе с указанием только суммы и ИНН, а налоговые органы самостоятельно распределяют их в счет уплаты всех налогов.

После перехода на новую систему часть предпринимателей столкнулась с тем, что в личных кабинетах отображалась задолженность перед бюджетом. До 1 марта ФНС будет вручную сверять данные, а пока действует мораторий на принудительное взыскание задолженности.

Подробнее о ситуации – в материале «Ъ» «Трудности налогового перехода».

Наталья Алексеева

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