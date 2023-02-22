Суд взыскал с липецкого предпринимателя 640 млн рублей ущерба при строительстве олимпийского объекта в Сочи

Липецкий областной суд утвердил решение первой инстанции и взыскал с бывшего директора ООО «Стройпожкомплекс» Игоря Борисова 640,4 млн руб., похищенных при строительстве олимпийского объекта в Сочи. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

С иском к Игорю Борисову о взыскании средств обратилось НАО «Центр "Омега"». В декабре 2018 года Адлерский райсуд приговорил бывшего директора к 3,5 годам лишения свободы за мошенничество и отмывание денег (ч. 3 ст. 159.4 УК РФ, ч. 4 п. «б» ст. 174.1 УК РФ). Суд установил, что Игорь Борисов от имени «Стройпожкомплекса» заключил с ООО «Корпорация Инжтрансстрой» и центром «Омега» договор уступки части прав (требований) и обязательств по договору на выполнение подрядных работ по строительству комплекса зданий и сооружений «Малый Ахун». «При этом он не имел реальных намерений выполнять принятые обязательства», — отметили в суде.

Центр «Омега» перевел на расчетный счет «Стройпожкомплекса» 747 млн руб. Из них 106,3 млн осужденный направил на строительные работы, а остальное присвоил. Липецкий райсуд удовлетворил требования «Омеги» на 640,4 млн руб. Игорь Борисов в апелляции пытался оспорить размер ущерба, но облсуд посчитал сумму ущерба обоснованной.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Стройпожкомплекс» зарегистрировано в Самарской области, однако имеет липецкий ИНН. В объединенной пресс-службе пояснили «Ъ-Черноземье», что дело рассматривалось в Липецкой области, так как Игорь Борисов зарегистрирован в регионе.

О том, какой ущерб хотят взыскать с управленцев разорившегося орловского банка, читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Кредит на доверии».

Александр Прытков

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