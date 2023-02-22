Двое заключенных сбежали из колонии-поселения в Новосибирске

В Новосибирске сотрудники ФСИН разыскивают сбежавших из колонии-поселения двоих осужденных – уроженцев области.

По информации ведомства, один из разыскиваемых 40-летний Константин Пузиков, осужденный за кражу, второй 53-летний Владимир Храмцов, отбывавший наказание за мошенничество и грабеж. «Могут носить гражданскую одежду, иметь при себе деньги и ценные вещи, чем и воспользовались разыскиваемые осужденные, самовольно покинув рабочее место выводного производственного объекта», - рассказали в региональном ФСИН.

Пропажа заключенных была обнаружена в среду, в настоящее время идут поиски беглецов.

В октябре 2022 года из колонии-поселения в Новосибирске уже сбегали двое осужденных. Они отбывали наказание за преступления против собственности.

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Лолита Белова