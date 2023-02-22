Умер ведущий артист «Ленкома» Борис Чунаев

Заслуженный артист РСФСР, ведущий артист театра «Ленком Марка Захарова» Борис Чунаев умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщила пресс-служба театра, в котором господин Чунаев проработал более 50 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Чунаев

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Борис Чунаев

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Борис Чунаев окончил Школу-студию МХАТ. В 1967 году был принят в труппу в «Ленкома». Он сыграл в таких спектаклях Марка Захарова, как «Пролетая над гнездом кукушки», «Тиль», «Поминальная молитва», а также «Диктатура совести».

Кроме работы в театре Борис Чунаев снимался в кино. Его фильмография насчитает свыше 22 ролей. Он принимал участие в таких картинах, как «Баллада о старом оружии», «Приход луны», «Беда от нежного сердца» и других.

Милена Костерева