Воронежский облсуд оставил Романа Жогова под стражей

Воронежский областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу защиты депутата гордумы Романа Жогова, находящегося под стражей по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Политик просил перевести его под домашний арест, однако суд оставил его в СИЗО до конца марта.

По версии регионального управления Следственного комитета России (СКР), в 2010 году Роман Жогов добился фиктивного трудоустройства своей супруги в ООО «Воронежский опытно-механический завод», которое возглавлял его однопартиец и депутат Александр Провоторов. Тот сообщил правоохранительным органам, что переводил жене господина Жогова деньги, думая, что они идут на финансирование деятельности реготделения партии. По подсчетам следствия, за десять лет семья Жоговых получила и потратила на себя чуть менее 2,4 млн руб.

Роман Жогов находится в СИЗО со 2 декабря. Александр Провоторов, напомним, прошлой весной получил два года колонии за мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

По словам самого Романа Жогова, инициатива трудоустройства его супруги исходила от самого Провоторова, которому руководство партии дало указание оформить политтехнологу стимулирующую надбавку в 20 тыс. руб. за сопровождение избирательных кампаний.

«Мне трижды предлагалось признать вину и пойти домой к ребенку», — сказал Роман Жогов во время рассмотрения его апелляционной жалобы на арест. Он обратился к руководству регионального Следственного комитета России по Воронежской области, потребовав провести очную ставку с потерпевшим и допрос на полиграфе.

Подробнее о деле Романа Жогова читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Сергей Толмачев

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