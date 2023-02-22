На закупку новых дорожных камер в Казани потратят 112 млн рублей

В этом году покупка обзорных камер высокого качества, транспортных контролеров и пунктов учета интенсивности дорожного движения в Казани обойдется в 112,8 млн руб. Тендер об этом опубликован на портале госзакупок.

В частности, стоимость одного транспортного контролера составляет 3,9 млн руб. Всего их планируется закупить в количестве 17 единиц за 67 млн руб. Еще 1,9 млн руб. потратят на 29 обзорных камер высокого разрешения. 43,5 млн руб. пойдут на покупку 82 пунктов учета интенсивности дорожного движения.

Заказчиком выступает ГБУ «Безопасность дорожного движения».

"Ъ-Казань"