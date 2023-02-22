Троих нижегородцев посмертно наградили орденом Мужества за участие в спецоперации

Военнослужащие Дмитрий Алексеев, Герман Болдырев и Дмитрий Строгалев посмертно удостоены ордена Мужества за участие в спецоперации на Украине. Награды вручили родственникам погибших, сообщили в мэрии Нижнего Новгорода.

Церемония прошла в администрации Сормовского района. Глава района Светлана Горбунова выразила соболезнования родным и близким погибших.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля 2022 года. Информация о потерях среди российских военнослужащих засекречена. Минсоцполитики Нижегородской области с конца 2022 года не предоставляет данные об объемах выплат из бюджета родственникам погибших военнослужащих – в ноябре сообщалось, что средства получили семьи 128 погибших нижегородцев.

Что происходит после ввода войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Еремина