Два миллиона нижегородцев прошли вакцинацию от ковида

Как сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области, по состоянию на 21 февраля вакцинацию от новой коронавирусной инфекции прошли 2 263 767 человек. Из них полностью были привиты 2 024 286 человек (статистика ведется ежедневно нарастающим итогом с начала вакцинации в 2021 году). В основном применяются вакцины «Cпутник V» для взрослых и «Спутник М» для детей в возрасте от 12 до 18 лет.

В минздраве также добавили, что по состоянию на 21 февраля медицинскую помощь в связи с диагнозом COVID-19 в стационарах получают 263 человека, на амбулаторном лечении находятся 2 757 нижегородцев.

Иван Сергеев