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Площадь Минина частично перекроют в Нижнем Новгороде 22 февраля из-за концерта

Движение транспорта на участке площади Минина от Верхневолжской набережной до улицы Минина ограничат с 14:00 до 17:00 22 февраля, сообщили в пресс-службе мэрии. На это время запланирован митинг-концерт «Слава защитникам Отечества».

Также с 13:00 до 17:30 для автомобилей перекроют участок улицы Красная Слобода (от Казанского съезда до набережной Гребного канала) и набережной Гребного канала (от улицы Красная Слобода до улицы Лысогорской).

Объехать перекрытые участки можно будет по прилегающим улицам. Нижегородцам рекомендуют быть внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Елена Ковалева

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