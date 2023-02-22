Депутатов госсовета Удмуртии, работающих на непостоянной основе, освободили от обязанности предоставлять сведения о доходах

Сведения о доходах и имуществе с 1 марта 2023 года будут предоставлять только депутаты госсовета Удмуртии, работающие на постоянной основе. Остальные депутаты подают декларации, только если они за минувший год совершали крупные сделки, сумма которых превышает их доходы за последние три года. Соответствующие изменения были приняты на сессии госсовета 22 февраля в законы «О Госсовете» и «О статусе депутата Госсвета Удмуртии».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии

Как пояснил на сессии председатель постоянной комиссии по общественной безопасности, регламенту и организации работы госсовета Петр Фомин, поправки внесены из-за изменений федерального законодательства.

Теперь депутаты госсовета, если они не работают в республиканском парламенте на постоянной основе, а продолжают свою профессиональную деятельность на предприятиях и организациях, и они не совершали сделки свыше доходов своей семьи за три года, лишь уведомляют до 1 апреля о том, что сведения о доходах не подают.

Декларации депутатов, работающих на постоянной основе, будут публиковаться на сайте госсовета в обезличенном формате без персональных данных, по которым можно было бы установить конкретного депутата.

Напомним, в настоящее время на постоянной основе в госсовете работают председатель, его заместители, некоторые руководители постоянных комиссий и фракций и некоторые заместители руководителей фракций. Сведения о доходах депутаты подавали ежегодно с 2011 года.

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