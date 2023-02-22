Депутаты госсовета Удмуртии выступят с инициативой по упрощению голосования по проведению реконструкции в МКД

Депутаты госсовета Удмуртии в порядке законодательной инициативы направят в Госдуму России проект закона о внесении изменений в Жилищный кодекс страны. В частности, поправки призваны упросить процедуру принятия решений о проведении реконструкции или переустройства в общедомовом имуществе в многоквартирных домах, если это необходимо для повышения их безопасности или исполнения требований надзорных органов. Соответствующее решение было принято сегодня, 22 февраля, на сессии республиканского парламента. «За» проголосовали 45, «воздержался» — один.

Отмечается, что на данный момент действующее регулирование делает невозможным реконструкцию, переустройство и перепланировку зданий, которые требуют присоединения части общего имущества в многоквартирном доме, поскольку для этого необходимо получить согласие всех собственников. Чтобы облегчить формальные процедуры, депутаты предлагают для определенных случаев, касающихся общедомового имущества, решения принимать не 100%, а двумя третями собственников.

Подробнее о законодательной инициативе читайте в материале «Жильцам понизят явку».