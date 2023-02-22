В 2022 году в Татарстане выявили 26 преступлений террористического характера

В прошлом году в Татарстане правоохранители выявили 26 преступлений террористического характера и 22 — экстремистской направленности. Об этом на заседании Госсовета республики заявил замглавы МВД по региону Алексей Соколов.

«Год прошел без серьезных проявлений экстремизма и терроризма, это прямой результат работы на упреждение», — отметил господин Соколов.

Кроме того, в 2022 году в Татарстане правоохранители пресекли два канала нелегальной миграции, которыми воспользовались свыше 2,8 тыс. иностранцев. 17 из них были представителями международных террористических организаций. Также были выявлены попытки двух казанцев и набережночелнинцев выехать за границу для участия в незаконных вооруженных формированиях.

"Ъ-Казань"