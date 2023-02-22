В районе Лужников перекроют ряд улиц из-за митинга-концерта

В Хамовниках в Москве перекроют движение автомобилей на нескольких улицах, сообщил департамент транспорта Москвы.
Сегодня, 22 февраля, в «Лужниках» состоится митинг-концерт посвященный Дню защитника Отечества. Ожидается участие президента Владимира Путина.
В частности, закрыты для движения:
- с 5:30 до окончания мероприятия — съезд с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора;
- с 15:00 до окончания мероприятия — участки улиц Доватора, 10-летия Октября, 3-я Фрунзенская, Ефремова, Трубецкая, в переулке Хользунова, на дублере Комсомольского проспекта, в Проектируемом проезде 2309.
Также до окончания мероприятия запрещена парковка в местах ограничений, на участках улицы Хамовнический Вал и на Комсомольском проспекте в районе дома 4.
Кроме того, не будут работать остановки у метро «Спортивная» и на Хамовническом Валу. Автобусы м5 не будут заезжать с Комсомольского проспекта к метро, маршруты автобусов м6 и с216 укоротят до Новодевичьего монастыря. Автобусы 220 и с755 вместо Большой Пироговской улицы пойдут по Фрунзенской набережной через метро «Парк культуры», автобусы с249 и с263 пойдут по ТТК вместо Хамовнического Вала.