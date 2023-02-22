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Коммерсантъ FM
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В районе Лужников перекроют ряд улиц из-за митинга-концерта

В Хамовниках в Москве перекроют движение автомобилей на нескольких улицах, сообщил департамент транспорта Москвы.

Сегодня, 22 февраля, в «Лужниках» состоится митинг-концерт посвященный Дню защитника Отечества. Ожидается участие президента Владимира Путина.

В частности, закрыты для движения:

  • с 5:30 до окончания мероприятия — съезд с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора;
  • с 15:00 до окончания мероприятия — участки улиц Доватора, 10-летия Октября, 3-я Фрунзенская, Ефремова, Трубецкая, в переулке Хользунова, на дублере Комсомольского проспекта, в Проектируемом проезде 2309.

Также до окончания мероприятия запрещена парковка в местах ограничений, на участках улицы Хамовнический Вал и на Комсомольском проспекте в районе дома 4.

Кроме того, не будут работать остановки у метро «Спортивная» и на Хамовническом Валу. Автобусы м5 не будут заезжать с Комсомольского проспекта к метро, маршруты автобусов м6 и с216 укоротят до Новодевичьего монастыря. Автобусы 220 и с755 вместо Большой Пироговской улицы пойдут по Фрунзенской набережной через метро «Парк культуры», автобусы с249 и с263 пойдут по ТТК вместо Хамовнического Вала.

Лаура Кеффер

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