Солистка Мариинского театра Елена Евсеева стала Народной артисткой Удмуртии

Уроженка Ижевска Елена Евсеева, выступающая солисткой Мариинского театра, получила звание Народной артистки Удмуртии. Об этом во «ВКонтакте» сообщил министр культуры региона Владимир Соловьев.
Фото: Владимир Соловьев, vk.com
Елена Евсеева училась в Пермском хореографическом училище, после чего закончила Академию русского балета имени А. Я. Вагановой. В 2001 году она стала участницей балетной труппы Михайловского театра, затем его ведущей солисткой. С 2008 года выступает первой солисткой в труппе Мариинского театра.