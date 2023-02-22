Депутаты Курултая Башкирии внесли изменения в Кодекс о выборах

Депутаты Курултая Башкирии на пленарном заседании приняли в третьем и окончательном чтении законопроект о внесении изменений в Кодекс республики о выборах.

Как сообщается в пояснительной записке, положения Кодекса приводятся в соответствие с федеральным законодательством. Вводятся положения о составлении, уточнении и использовании списка избирателей в электронном виде, о дистанционном электронном голосовании. Упраздняются избирательные комиссии муниципальных образований, выборами в органы местного самоуправления будут заниматься территориальные или участковые избиркомы.

Влада Шипилова

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