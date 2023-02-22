На Кубани за сутки COVID-19 заразились 259 человек

В Краснодарском крае за сутки зарегистрировали 259 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Больше всего заболевших выявили в Краснодаре — 116 случаев. Еще 13 зарегистрировали в Новороссийске, 12 — в Сочи, по 11 — в Ейском, Северском и Тихорецком районах, 10 — в Павловском, девять — в Геленджике и семь — в Кущевском районе. По шесть положительных тестов выявлено в Кавказском, Кореновском и Приморско-Ахтарском районах, по пять — в Абинском, Гулькевичском, Каневском, четыре — в Горячем Ключе.

На амбулаторном лечении с COVID-19 находятся 1223 человека, в стационарах — 245. Всего с начала пандемии на Кубани подтвердили 348 574 случая заболевания. Из них с выздоровлением выписали 335 954 человека, скончались — 11 152 пациента.

Татьяна Ручкина

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