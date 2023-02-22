«БКМ Сибирь» получила контракт на 224,5 млн рублей по модернизации новосибирских трамваев

Новосибирский Горэлектротранспорт заключил с ООО «БКМ Сибирь» контракт на модернизацию десяти трамвайных вагонов. Стоимость контракта составила 224,5 млн руб. Выполнить его подрядчик обязан до конца 2023 года. Компания оказалась единственным участником торгов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Ранее сообщалось, что за последние шесть лет в регионе модернизировано 37 трамваев (27 – при участии областного бюджета).

«БКМ Сибирь» создано в 2017 году. Предприятием владеют в равных долях мэрия Новосибирска и УК холдинга «Белкоммунмаш». В 2021 году, по данным «СПАРК-Интерфакс», с компанией был заключен один контракт на 101.2 млн руб. по модернизации пяти трамваев, годом ранее – на 98,4 млн руб. (пять трамваев). Выручка компании в 2022 году составила 84,9 млн руб., убыток – 1,6 млн руб. (в 2021 году – чистая прибыль составила 3 тыс. руб.).

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Оксана Павлова