«БКМ Сибирь» получила контракт на 224,5 млн рублей по модернизации новосибирских трамваев

Новосибирский Горэлектротранспорт заключил с ООО «БКМ Сибирь» контракт на модернизацию десяти трамвайных вагонов. Стоимость контракта составила 224,5 млн руб. Выполнить его подрядчик обязан до конца 2023 года. Компания оказалась единственным участником торгов.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Ранее сообщалось, что за последние шесть лет в регионе модернизировано 37 трамваев (27 – при участии областного бюджета).
«БКМ Сибирь» создано в 2017 году. Предприятием владеют в равных долях мэрия Новосибирска и УК холдинга «Белкоммунмаш». В 2021 году, по данным «СПАРК-Интерфакс», с компанией был заключен один контракт на 101.2 млн руб. по модернизации пяти трамваев, годом ранее – на 98,4 млн руб. (пять трамваев). Выручка компании в 2022 году составила 84,9 млн руб., убыток – 1,6 млн руб. (в 2021 году – чистая прибыль составила 3 тыс. руб.).