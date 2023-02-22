Предприниматели Челябинской области получат рассрочку на движимое госимущество

Субъекты малого и среднего бизнеса (МСП) Челябинской области получат право на рассрочку при покупке арендуемого движимого государственного имущества. Соответствующий законопроект приняли депутаты заксобрания региона.

Теперь предприниматели смогут на пять лет оформить рассрочку на арендуемое движимое имущество, которое находится в собственности Челябинской области. Такую же возможность получат и юридические лица с уже действующими договорами аренды. Для выкупа движимых вещей они должны находиться во владении и пользовании у предпринимателя не менее одного года.

Сейчас министерство имущества Челябинской области разрабатывает перечень регионального движимого имущества, предназначенного для передачи во владение и пользование субъектам МСП. Всего в список планируется включить 48 объектов. Как сообщал «Ъ-Южный Урал» соавтор законопроекта Евгений Илле, в этот список могут войти самоходная техника, станки, машины и механизмы.