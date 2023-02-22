Госсовет Удмуртии провел кадровые перестановки в комиссии по здравоохранению

Госсовет Удмуртии на сессии 22 февраля внес изменения в свой регламент, по которому депутаты теперь могут своим решением позволить заместителю руководителю фракции исполнять свои полномочия на профессиональной постоянной основе.

После этого депутаты проголосовали за то, чтобы заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Любовь Зайцева исполняла полномочия на профессиональной постоянной основе. По поступившему от нее заявлению депутаты утвердили досрочное прекращение ее полномочий в качестве председателя постоянной комиссии по здравоохранению, семейной и демографической комиссии.

На этот пост руководитель фракции «Единая Россия» Анатолий Наумов предложил избрать Александра Шаклеина, который до ноября 2022 года был главным врачом Республиканской клинической больницы №1.

По итогам тайного голосования кандидатуру господина Шаклеина поддержали 48 депутатов, один против.

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