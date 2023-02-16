Аудит доверят министру экономики

Новым председателем Государственного контрольного комитета Удмуртии может стать Михаил Тумин, который в настоящее время возглавляет министерство экономики республики. Голосование по его кандидатуре уже вынесли на сессию госсовета, которая состоится 22 февраля. Нынешний руководитель комитета Борис Сарнаев ранее анонсировал свой уход после истечения срока полномочий. Эксперты говорят, что в условиях крайне ограниченных возможностей бюджета финансовый контроль за деятельностью органов власти и госпредприятий становится особенно важным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Тумин

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Михаил Тумин

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

На ближайшей сессии госсовета Удмуртии 22 февраля депутаты рассмотрят кандидатуру 39-летнего Михаила Тумина для избрания новым председателем Государственного контрольного комитета республики. Об этом «Ъ-Удмуртия» рассказали сразу несколько руководителей постоянных комиссий госсовета,где уже обсудили изменения в руководстве ГКК. Михаил Тумин с 2017 года возглавляет министерство экономики Удмуртии. Пост председателя ГКК освобождается в связи с истечением в апреле срока полномочий Бориса Сарнаева, он руководил комитетом 15 лет, а в декабре 2022 года объявил о скором уходе на заслуженный отдых. В 2023 году Борису Сарнаеву исполняется 65 лет, это предельный возраст для руководителя ГКК.

Напомним, в декабре 2020 года госсовет Удмуртии досрочно освободил Бориса Сарнаева от должности председателя ГКК. Произошло это после внесения изменений в закон о комитете, которые касались снижения предельного возраста для руководителя комитета с 65 до 60 лет. За несколько месяцев до принятия этих поправок господин Сарнаев выступил в госсовете с отчетом о выявленных финансовых нарушениях при исполнении республиканского бюджета. Руководство республики и депутаты госсовета назвали выводы председателя ГКК необъективными, они указали, что бюджету не было причинено ущерба и ГКК ищет нарушения, чтобы «повысить значимость своей работы». Борис Сарнаев оспорил свое увольнение в суде. В 2021 году Верховный суд Удмуртии оставил в силе решение Ленинского районного суда Ижевска в части восстановления Бориса Сарнаева в должности, так как внесенные в закон изменения о предельном возрасте руководителя комитета не могут распространятся на действующего председателя.

Михаил Тумин работал в контрольном комитете Удмуртии в 2006-2010 годах сначала ведущим, а затем старшим госинспектором, в 2010 году перешел на работу в минэкономики республики.

Председатель постоянной комиссии госсовета по госстроительству Александр Прозоров подтвердил, что кандидатуру Михаила Тумина рассматривают на пост председателя ГКК. Руководитель фракции ЛДПР, председатель комиссии по экономической политике Тимур Ягафаров рассказал, что фракция и комиссия согласовали его кандидатуру. По их информации, выдвинул Михаила Тумина на этот пост глава Удмуртии Александр Бречалов.

«Я считаю, что это человек компетентный для данной должности, тем более он уже имел опыт работы в контрольном комитете. Насколько мне известно, Борис Сарнаев тоже положительно высказался о его кандидатуре, так что здесь есть определенная преемственность. Члены комиссии и фракции его поддержали. Мы пожелали ему успехов и напомнили о необходимости плотного взаимодействия ГКК с депутатским корпусом. Фракция передала ему свои предложения по проверке деятельности ряда предприятий, судьба которых нас особенно волнует. Надеюсь, этот список тоже будет взят в работу»,— отметил господин Ягафаров.

Он добавил, что комитет занимается финансовым контролем, и сейчас вопрос эффективности работы органов власти, подведомственных учреждений и госпредприятий становится особенно важным в условиях ограниченности бюджета.

Комиссия по бюджету, налогам и финансам тоже поддержала кандидатуру Михаила Тумина. По словам ее председателя Наиля Мухамедзянова, в должности министра он достаточно плотно работал с депутатами госсовета. «Михаил Тумин зарекомендовал себя как профессионал высокого уровня, человек умеющий вести конструктивный диалог, но при этом отстаивающий принципиальные позиции»,— говорит председатель комиссии.

По словам Наиля Мухамедзянова, среди основных задач, которые поставлены перед контрольным комитетом, формирование предложений по повышению эффективности расходов бюджета и совершенствованию механизмов повышения качества жизни. Все это необходимо парламентариям «для принятия максимально выверенных решений».

Борис Сарнаев — один из немногих оставшихся до сих пор руководителей, назначенных на должность при первом президенте Удмуртии Александре Волкове, отмечает директор центра дополнительного образования кировского филиала РАНХиГС Максим Тенсин. Его замена была ожидаемой, как и приход в ГКК человека из нынешней команды руководства республики. «Любые ротации чиновников — это уже хорошо, потому что эффективно работать в одной должности долго невозможно. Но не думаю, что со сменой руководства мы увидим какие-то громкие разоблачения. Безусловно, Михаил Тумин хорошо знает все проблемы в экономики и, хочется надеяться, подсветит их при проведении контроля. А сейчас нужен именно беспристрастный и объективный подход, чтобы наши налоги эффективно тратились в наших интересах, чтобы факты завышения смет или нарушений при госзакупках доходили до судов. Это повысит доверие граждан к органам власти»,— считает эксперт.

Михаил Красильников

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