Игоря Асабина назначили и.о. заместителя председателя правительства Удмуртии

Бывший глава Сарапульского района Удмуртии Игорь Асабин официально занял пост и.о. заместителя председателя правительства региона. Как сообщает пресс-служба главы республики, в зоне ответственности господина Асабина будет находиться сфера строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: vk.com, Игорь Асабин Фото: vk.com, Игорь Асабин

Игорь Асабин с 2008 года был главой Сарапульского района. Как сообщает пресс-служба администрации муниципалитета, свои полномочия он досрочно сложил в связи с предстоящим назначением.

«Это был непростой, но очень интересный период в моей жизни. За это время нам вместе удалось отремонтировать более 35 объектов социальной сферы и ЖКХ, построить новые детские сады и ФАПы, дом культуры и прекрасный стадион. Наш район всегда был в числе лидеров по экономическим и социальным показателям. Мы отличались своим гостеприимством, межнациональной дружбой и позитивным отношением к жизни»,— рассказал Игорь Асабин во «ВКонтакте».

Напомним, о назначении Игоря Асабина на пост заместителя председателя правительства Удмуртии рассказал глава региона Александр Бречалов в рамках прямой линии.